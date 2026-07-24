45 Standorte bis Ende 2026, langfristig ein flächendeckendes urbanes Schnellladenetz: Electra verfolgt in der Schweiz ehrgeizige Ausbaupläne. Das europäische Unternehmen will vom Boom der Elektromobilität profitieren und sieht den Schweizer Markt als wichtigen Gradmesser für seine internationale Expansion. Doch der schnelle Ausbau stösst auch auf Hürden - von langwierigen Bewilligungsverfahren bis zu anspruchsvollen Netzanschlüssen. Im Interview ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab