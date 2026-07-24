Genf - APG SGA hat im ersten Halbjahr 2026 von der hohen Attraktivität der Aussenwerbung profitiert und Umsatz und Gewinn stark gesteigert. Insbesondere politische Akteure nutzten ausgiebig Plakate, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Der Umsatz der APG-Gruppe stieg von Januar bis Juni um 10,4 Prozent auf 163,6 Millionen Franken. Das Schweizer Geschäft trug dazu mit 156,4 Millionen Franken (+11 Prozent) den Löwenanteil bei. Das Wachstum sei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab