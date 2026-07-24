Bern/Washington - Nach der Ankündigung der neuen Zölle durch die USA gegen 60 Länder hat die Schweiz den angekündigten US-Zusatzzoll von bis zu 12,5 Prozent auf Schweizer Importe zur Kenntnis genommen. In der Geschichte des Zollstreits zwischen den USA und der Schweiz hat am Freitag ein neues Kapitel begonnen. Wie das Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) auf Anfrage von Keystone-SDA am frühen Freitagmorgen mitteilte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab