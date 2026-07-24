Berlin - Die Vizevorsitzende der Unionsfraktion Anja Weisgerber (CSU) begrüßt die von Kanzler Friedrich Merz (CDU) geplante Kabinettsumbildung.



"Ich halte Nina Warken für sehr kompetent und für eine starke Persönlichkeit, das hat sie nicht zuletzt bei der erfolgreichen Umsetzung wichtiger gesundheitspolitischer Reformen eindrucksvoll unter Beweis gestellt", sagte Weisgerber der Funke-Mediengruppe. Sie zeichne sich dadurch aus, dass sie "unglaublich gut darin sei, alle Fäden zusammenzuhalten". Sie sei gut vernetzt und bleibe auch dann ruhig, wenn es hektisch werde. Ihre Kompetenz und Stärke seien im Kanzleramt an der richtigen Stelle.



Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) soll neue Kanzleramtschefin werden und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann Gesundheitsminister.



Weisgerber begrüßte auch diese Personalie. Linnemann sei bereits stellvertretender Fraktionsvorsitzender für die Themen Arbeit und Soziales gewesen und sei ein "Macher". Sie sei sicher, er könne an die Arbeit von Warken im Gesundheitsministerium "gut anknüpfen" und er werde "die weiteren nötigen Reformen erfolgreich umsetzen".





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