Wiesbaden - Der preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Mai 2026 gegenüber April 2026 kalender- und saisonbereinigt um 3,3 Prozent gestiegen.



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, nahm der Auftragseingang im Hochbau um 3,1 Prozent ab und im Tiefbau um 8,7 Prozent zu. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von März 2026 bis Mai 2026 um 2,6 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: +5,3 Prozent; Tiefbau: +0,3 Prozent).



Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Mai 2026 um 3,5 Prozent. Im Hochbau nahm der Auftragseingang um 6,7 Prozent und im Tiefbau um 1,2 Prozent zu. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag 4,5 Prozent über dem Vorjahreswert.



Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Mai 2026 um 2,1 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 2,4 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro.



Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im Mai 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,5 Prozent auf rund 545.000 Personen zu. Alle Angaben beziehen sich auf Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen, so die Statistiker.





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