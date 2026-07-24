Hünenberg, Schweiz (ots) -+++ Die Partnerschaft eröffnet Schweizer KMU den Zugang zum Temu-Marktplatz und bietet praktische Unterstützung bei der Digitalisierung +++Kleine und mittlere Unternehmen aus der Schweiz erhalten im Rahmen einer neuen Partnerschaft zwischen der globalen E-Commerce-Plattform Temu und dem Schweizerischen KMU-Verband (SKV) Unterstützung beim Einstieg in den Online-Verkauf. Der SKV zählt zu den führenden KMU-Mitgliedsorganisationen der Schweiz.Mit einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) wollen Temu und der SKV gemeinsam an einem Programm arbeiten, das sich von 2026 bis ins Jahr 2027 erstreckt und darauf abzielt, Schweizer Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Die beiden Organisationen werden bei der praktischen Kompetenzförderung für die KMU-Gemeinschaft zusammenarbeiten, einschließlich des Austauschs von Informationen und Fallstudien von Schweizer Unternehmen, die bereits online verkaufen.Der SKV bringt seine tiefe Verankerung in der Schweizer KMU-Landschaft in die Partnerschaft ein. Der Verband mit Sitz in Hünenberg unterstützt rund 9.000 Schweizer Unternehmen, die insgesamt etwa 40.000 Mitarbeiter beschäftigen. Er gibt die Fachzeitschrift "ERFOLG" heraus, die etwa 75.000 Unternehmer und Geschäftsinhaber in der Schweiz erreicht, und betreibt 20 regionale Wirtschaftsplattformen."Viele Schweizer KMU verfügen über hervorragende Produkte, schöpfen die Chancen des Online-Handels jedoch noch nicht vollständig aus. Gemeinsam mit Temu wollen wir Hemmschwellen abbauen und Unternehmen dabei unterstützen, ihre Produkte einfacher einem breiteren Kundenkreis zugänglich zu machen. Diese Partnerschaft ist ein konkreter Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer KMU." - Roland M. Rupp, Präsident, Schweizerischer KMU-Verband (SKV)Temu ist im Mai 2023 in den Schweizer Markt eingetreten und hat sich seitdem zu einer der zehn größten E-Commerce-Plattformen des Landes entwickelt. Im September 2025 öffnete das Unternehmen seinen Marktplatz für lokale Verkäufer in der Schweiz und verschaffte damit Schweizer Unternehmen einen neuen Vertriebskanal. Für Käufer bedeutet das eine größere Auswahl und schnellere Lieferungen."Der Einstieg in den Online-Verkauf kann für kleinere Unternehmen zunächst wie eine große Hürde erscheinen. Durch die Kombination des Marktplatzes und der Logistik von Temu mit der Reichweite des SKV in der Schweizer KMU-Szene können wir mehr Schweizer Unternehmen dabei helfen, diesen Schritt zu gehen", sagte ein Sprecher von Temu.Schweizer Unternehmen, die daran interessiert sind, auf Temu zu verkaufen, können sich über das Verkäuferportal unter ch.seller.temu.com bewerben.Über TemuTemu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern verbindet. Temu ist in mehr als 90 Märkten weltweit tätig und hat es sich zum Ziel gesetzt, erschwingliche, hochwertige Produkte anzubieten, die den Kunden ein besseres Leben ermöglichen.Über den Schweizerischen KMU-VerbandDer Schweizerische KMU-Verband (SKV) ist ein Schweizer Verband, der die Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen vertritt. Er setzt sich für bestmögliche Rahmenbedingungen für seine Mitglieder ein und stärkt deren Wettbewerbsfähigkeit durch gezielte Dienstleistungen. Der SKV hat seinen Sitz in Hünenberg im Kanton Zug und gibt mit "ERFOLG" seine Verbandszeitung für Unternehmer heraus.Pressekontakt:media@temu.comOriginal-Content von: TEMU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178071/6320474