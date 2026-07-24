Berlin - Beim Kabinettsumbau von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) soll offenbar der CDU-Politiker Fritz Güntzler auf Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) folgen.



Das berichtet das ARD-Hauptstadtstudio. Zuvor hatte die "Bild" von einer anstehenden Entlassung des bisherigen Ressortchefs berichtet. Eine offizielle Bestätigung dazu steht noch aus. Am Vormittag will sich Merz zum Kabinettsumbau äußern.



Der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Detlef Neuß, hält die Entlassung von Schnieder für folgerichtig. Neuß sagte der "Rheinischen Post" (Samstag): "Schnieder sollte die Probleme insbesondere bei der Bahn beseitigen. Er hat nicht überzeugt."



Stattdessen sei es bei der Bahn "schlimmer" geworden, ergänzte Neuß. "Das merken auch die Fahrgäste, die ja auch Wähler sind." Zugleich sagte Neuß: "Schnieder hat aber auch Riesen-Probleme von seinen CSU-Vorgängern geerbt."



Bahnchefin Evelyn Palla sei nun gefordert. "Sie muss jetzt liefern und bei der Neuaufstellung des Konzerns mehr Tempo machen." Vor allem die Planungsverfahren bei der Bahn seien zu lang, so der Ehrenvorsitzende.





© 2026 dts Nachrichtenagentur