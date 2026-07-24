NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Bestand an Cloud-Aboverträgen (CCB) sei höher als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies deute auf eine starke Auftragsentwicklung im zweiten Quartal hin und sollte der Aktie angesichts ihrer niedrigen Bewertung kurzfristig einen Schub verpassen./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 19:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 19:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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