© Foto: Uwe Anspach/dpaDer Support für alte Systeme läuft 2027 aus. Viele Kunden müssen in die Cloud - und Anleger wetten, dass der Konzern diese Umstellung vergolden kann.SAP hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal operativ geliefert - und die Aktie reagiert deutlich positiv. Auf Tradegate legt der DAX-Konzern aktuell um über 4 Prozent zu. Anleger honorieren vor allem das starke Cloud-Geschäft, auch wenn SAP weiter beweisen muss, dass sich die teure Cloud- und KI-Strategie schnell genug in profitables Wachstum übersetzt. Der Konzern aus Walldorf meldete einen Gewinn je Aktie von 2,15 US-Dollar und lag damit über der Konsensschätzung von 2,00 US-Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 11,24 …
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