© Foto: Dall-EOracle landet einen der größten Regierungsaufträge seiner Geschichte. Das US-Verteidigungsministerium vergibt einen Zehnjahresvertrag über bis zu 7 Milliarden US-Dollar.Der Vertrag sieht vor, dass Oracle Software und Dienstleistungen für lokale Rechenzentren sämtlicher Teilstreitkräfte der US-Streitkräfte, der Küstenwache sowie der amerikanischen Nachrichtendienste bereitstellt. In den ersten fünf Jahren beläuft sich das garantierte Auftragsvolumen auf 3,31 Milliarden US-Dollar. Werden sämtliche Verlängerungsoptionen gezogen, steigt der Gesamtwert auf knapp 7 Milliarden US-Dollar. Das Abkommen ist Teil der Enterprise Software Initiative (ESI) des Pentagon und umfasst unbefristete sowie …
Enthaltene Werte: US68389X1054Den vollständigen Artikel lesen
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