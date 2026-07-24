Bei Pentixapharm rückt eine der wichtigsten offenen Fragen der Investmentstory in den Hintergrund. Die große Kapitalerhöhung ist im Bezugsangebot auf deutliche Nachfrage gestoßen, womit die Finanzierung der weiteren Entwicklung von PentixaFor erheblich besser abgesichert erscheint. Insgesamt wurden Bezugsrechte für 9,1 Mio. neue Aktien ausgeübt, Überbezüge bereits eingerechnet. Damit sind 82,5 Prozent des angestrebten Volumens platziert, woraus Pentixapharm brutto rund 16,8 Mio. Euro zufließen.

Das ist für das Unternehmen ein wichtiger Schritt, denn PentixaFor steht vor der entscheidenden klinischen Etappe. Das Diagnostikum soll in der PANDA-Studie, einer Phase-3-Studie, weiterentwickelt werden. Genau dafür werden erhebliche Mittel benötigt. Der Emissionserlös soll aber nicht nur die Studie unterstützen, sondern auch die weitere Unternehmensentwicklung und den Ausbau der Aktivitäten im US-Markt ermöglichen.

Noch wichtiger ist die Signalwirkung. Biotech-Unternehmen mit aussichtsreichen Projekten stehen häufig vor dem Problem, dass die Kapitalbasis mit dem Entwicklungsfortschritt Schritt halten muss. Bei Pentixapharm war die Finanzierung der PANDA-Studie daher ein zentraler Risikofaktor. Mit dem nun bereits gesicherten Bruttoerlös und den 18,5 Mio. Euro aus der Wandelschuldverschreibungsvereinbarung mit Eckert & Ziegler summieren sich die verfügbaren frischen Mittel auf rund 35,5 Mio. Euro. Damit verbessert sich die Verhandlungsposition des Unternehmens spürbar.

Das gilt auch mit Blick auf mögliche Partnerschaften oder Auslizenzierungen, vor allem in den USA. Je besser Pentixapharm die nächsten Entwicklungsschritte eigenständig finanzieren kann, desto geringer dürfte der Druck sein, frühzeitig ungünstige Konditionen akzeptieren zu müssen. Der erfolgreiche Abschluss des Bezugsangebots stärkt damit nicht nur die Liquidität, sondern auch die strategische Handlungsfähigkeit.

Vollständig abgeschlossen ist die Kapitalmaßnahme allerdings noch nicht. Die bislang nicht bezogenen 1,9 Mio. Aktien sollen bis zum 28. Juli institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Der Preis bleibt mit 1,85 Euro je Aktie unverändert. Nach der starken Resonanz im Bezugsangebot erscheint es zumindest gut möglich, dass auch hier noch zusätzliche Mittel eingeworben werden.

Die positive Kursreaktion ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar. Die Kapitalerhöhung hatte zuvor Unsicherheit verursacht und die Aktie belastet. Nun zeigt sich aber, dass der Markt die jüngsten Fortschritte offenbar honoriert. Nach der FDA-Freigabe für die Phase-3-Studie hat Pentixapharm damit auch auf der Finanzierungsseite einen wichtigen Meilenstein erreicht. Für die Aktie ist das keine Garantie für eine Fortsetzung der Erholung, aber ein klarer Fortschritt im Chance-Risiko-Profil.

(aktien-global.de, erstellt 24.07.26, 09:23 Uhr, veröffentlicht 24.07.26, 09:46 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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