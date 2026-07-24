"Bitte nicht!», war mein Gedanke beim Anblick des Plakat-Visuals des Nein-Komitees zur Ernährungsinitiative. "Mein Essen, meine Wahl - Nein zum Vegan-Zwang", war darauf zu lesen und statt der von mir erwarteten Bratwurst prangte daneben ein glänzendes Spiegelei. Das Plakat soll gegen die Ernährungsinitiative mobilisieren, die eine Erhöhung des Netto-Selbstversorgungsgrades der Schweiz von heute 46% auf 70% innert 10 Jahren und eine stärkere Förderung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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