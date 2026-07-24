Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenschluss etwas versöhnlicher. Dabei erhält der SMI Unterstützung von den beiden Schwergewichten Nestlé und Roche. Nach den deutlichen Vortagesverlusten setzen die Aktien des Nahrungsmittelriesen zu einer Gegenbewegung an. Insgesamt sei die Stimmung aber angesichts der wieder gestiegenen Ölpreise von Vorsicht geprägt, hiess es. Die Angst vor steigenden Zinsen sei zurück. Denn auch die Europäische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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