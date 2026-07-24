DJ S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Juli an Stärke

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft hat im Juli an Dynamik gewonnen. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich auf 51,2 von 49,5 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 49,7 erwartet. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 52,2 von 50,3 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 50,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor erhöhte sich auf 49,6 von 48,6 Punkten. Die Prognose hatte auf 49,1 gelautet.

"Die deutsche Wirtschaft ist positiv ins dritte Quartal gestartet: Der Sammelindex kehrte in den Wachstumsbereich zurück, nachdem er aufgrund des Ausbruchs des Nahost-Krieges drei Monate lang Schrumpfung signalisiert hatte", kommentierte S&P-Global-Ökonom Phil Smith. "Angesichts der eskalierenden Feindseligkeiten in der Region seit vergangener Woche, die die weltweiten Energiepreise wieder steigen ließen, erscheint der Weg zu einer nachhaltigen Erholung jedoch nach wie vor sehr unsicher."

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July 24, 2026 03:43 ET (07:43 GMT)

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