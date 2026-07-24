Negative Strompreise sind für dynamische Stromtarife nur die halbe Geschichte. Entscheidend ist eine andere Zahl: die Spanne zwischen den günstigsten und den teuersten Stromstunden eines Tages. Genau dieser sogenannte Spread hat im zweiten Quartal 2026 deutlich zugenommen - und macht zeitliche Flexibilität wirtschaftlich wertvoller, unabhängig davon, wie oft der Preis tatsächlich ins Minus rutscht. Zweites Quartal 2026: Kein Rekord, aber ein deutliches Signal Als Maßstab betrachten wir den durchschnittlichen Abstand zwischen den teuersten und den günstigsten Viertelstunden eines Tages. Diese Kennzahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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