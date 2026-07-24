Basel - Die Bank WIR weist für das erste Halbjahr 2026 einen rückläufigen Reingewinn aus. Weiter zulegen kann das Institut derweil mit seinem Vorsorgeangebot Viac. Der Reingewinn ging um rund 14 Prozent auf 11,5 Millionen Franken zurück, wie das Basler Genossenschaftsinstitut am Freitag mitteilte. Allerdings profitierte die Bank von Sondereffekten, die nun weggefallen sind. Sie bezeichnet das aktuelle Ergebnis denn auch als «stabil und solid in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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