Bei einigen europäischen Bankaktien läuft es auch 2026 blendend, trotz der durch den Iran-Krieg deutlich gestiegenen Unsicherheit. Die Nummer 1 ist aktuell die österreichische Raiffeisen Bank International. Bei den Wienern stehen nicht nur bald Quartalszahlen an. In einer wichtigen Angelegenheit gibt es nun Bewegung.Kurz und knapp• Die Raiffeisen Bank International ist 2026 mit mehr als 50 Prozent Kursplus Europas stärkste Bankaktie.• Vor den Quartalszahlen rückt der Milliardenstreit mit Rasperia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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