pv magazine: Vor drei oder vier Jahren spielte Cybersicherheit in der Solarbranche noch eine vergleichsweise kleine Rolle. Heute vergeht kaum eine Woche, ohne dass wir über Cybersecurity berichten. Auf der Intersolar war das Thema allgegenwärtig und auch auf europäischer Ebene entstehen laufend neue Gesetze und Regulierungen. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Stijn Stevens: Meiner Meinung nach nimmt das Thema immer noch viel zu wenig Raum ein. Die Cyberangriffe, von denen wir hören, sind ja kein theoretisches Szenario mehr, sondern Realität. Immer wieder werden Vorfälle öffentlich, und langsam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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