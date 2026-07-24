Kreuzlingen - Bislang entschieden Menschen, wann und wie sie bezahlen. Künftig könnten diese Entscheidungen zunehmend von KI-Agenten vorbereitet oder sogar selbstständig getroffen werden - etwa beim Suchen, Vergleichen oder Bezahlen von Produkten und Dienstleistungen. Gleichzeitig verlagert sich Betrug zunehmend über verschiedene Zahlungssysteme hinweg und lässt sich immer seltener innerhalb eines einzelnen Systems erkennen. Wo entsteht künftig Vertrauen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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