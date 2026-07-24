Die SK-Hynix-Aktie profitiert von starken Alphabet-Zahlen und einer deutlich angehobenen Investitionsprognose für KI-Infrastruktur. Nach dem fulminanten Anstieg der vergangenen Monate steht die Aktie nun an einer Zone, die über den weiteren Weg entscheiden dürfte. Alphabet-Zahlen und HBM-Knappheit treiben an Die SK-Hynix-Aktie profitiert vom starken Ausblick des Cloud-Giganten Alphabet. Nach Zahlen, die die Umsatzerwartungen deutlich übertrafen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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