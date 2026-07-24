In Südkorea kursiert eine warnende Analystenstimme zum Speicherchipmarkt - die Chiphersteller kommen an der Börse unter Druck. Der Intel-CEO bestätigt, dass im KI-Speichermarkt der Engpass unübersehbar bleibt. Doch der Hype ist groß, viele Aktien sind heiß gelaufen.Börsenveteranen kennen den Schweinezyklus: Alle paar Jahrzehnte wird zu wenig in Speicherchips investiert, zu knappen Kapazitäten sind ausverkauft und ein Run auf die Chips setzt ein - bis sich die Lage beruhigt und ein Preisverfall einsetzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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