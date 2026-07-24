Intel, das operativ alles richtig macht, meldet gleichzeitig im Laufe der Präsentation der Quartalszahlen, einen Verlust von 11 Milliarden US$. Klingt nach einer Katastrophe. Ist aber, wenn man genauer hinschaut, das komplette Gegenteil, und zwar aus einem Grund, den man sich als Anleger merken sollte. Außerdem enthüllt sich eine (noch) unprofitable Sparte bei Intel, die niemand auf dem Schirm hat. Intel hat geliefert! Der Umsatz kletterte im zweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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