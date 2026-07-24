Nach der deutlichen Korrektur hat die Rheinmetall-Aktie wieder die Marke von 1.000 € zurückerobert. Rückenwind liefern die anhaltend hohe Nachfrage nach Rüstungsgütern sowie neue Investitionen in den Ausbau der Produktion. Charttechnisch rückt nun eine wichtige Widerstandszone in den Fokus. Neue Aufträge und Produktionsausbau sorgen für Fantasie Bei Rheinmetall bleibt die Nachrichtenlage positiv. Erst in dieser Woche kündigte das Unternehmen an, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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