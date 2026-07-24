Die Gerresheimer-Aktie hat sich deutlich von ihrem Tief im April bei rund 17 € erholt. Am Freitag notiert sie bei 26 € und damit wieder auf dem Niveau zu Jahresbeginn. Nach der Aufarbeitung der Bilanzprobleme richtet sich der Blick der Anleger nun wieder auf die operative Entwicklung. Doch besitzt die Aktie weiteres Aufwärtspotenzial? Vertrauen kehrt langsam zurück Vertrauen ist an der Börse häufig ein entscheidender Kurstreiber. Genau dieses Vertrauen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de