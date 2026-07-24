Berlin - Die Ablösung von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hakt offenbar noch an der Nachfolgelösung.
Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler als vorgesehener Ersatz am Freitagmorgen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ab.
Merz konnte diese Personalie daher auf seiner Pressekonferenz zur Kabinettsumbildung überraschend nicht offiziell machen. Er kündigte jedoch eine weitere Umgestaltung seines Bundeskabinetts an. "Es wird weitere Veränderungen geben", sagte der Kanzler. Konkreter wurde er nicht. Es brauche noch einige Tage oder länger, um diese Änderungen zu finalisieren, so Merz.
Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler als vorgesehener Ersatz am Freitagmorgen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ab.
Merz konnte diese Personalie daher auf seiner Pressekonferenz zur Kabinettsumbildung überraschend nicht offiziell machen. Er kündigte jedoch eine weitere Umgestaltung seines Bundeskabinetts an. "Es wird weitere Veränderungen geben", sagte der Kanzler. Konkreter wurde er nicht. Es brauche noch einige Tage oder länger, um diese Änderungen zu finalisieren, so Merz.
© 2026 dts Nachrichtenagentur