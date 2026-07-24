Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet, dass erneuerbare Energien bereits 2026 weltweit mehr Strom erzeugen als Kohlekraftwerke. Die Photovoltaik führt dieses Wachstum an und soll im kommenden Jahr die Windenergie als zweitgrößte erneuerbare Stromquelle nach der Wasserkraft überholen. Wie aus dem nun veröffentlichten Electricity Mid-Year Update hervorgeht, wächst die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2026 um mehr als acht Prozent. Ihr Anteil an der globalen Stromerzeugung steigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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