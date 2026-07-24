© Foto: Florian Peljak - Süddeutsche Zeitung PhotoAtoss Software übertrifft mit Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal die eigenen Erwartungen. Jefferies sieht in der Aktie nun bis zu 66 Prozent Kurspotenzial und hebt die Ziele für 2027 an.Der Personalmanagement-Spezialist Atoss Software hat im zweiten Quartal spürbar zugelegt und dabei auch die eigenen Erwartungen übertroffen. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um rund 13 Prozent auf 51,8 Millionen Euro, das operative Ergebnis (Ebit) stieg von 15,4 auf 18,1 Millionen Euro. Die Ebit-Marge verbesserte sich auf 35 Prozent nach 34 Prozent im Vorjahr. Damit fiel der Gewinn nach Berechnungen der Analysten von Jefferies rund sechs Prozent höher aus als erwartet, auch wenn der Umsatz die …
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