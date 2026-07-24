St. Petersburg - Die Ukraine hat Russland in der Nacht mit hunderten Drohnen angegriffen und dabei wieder den grössten russischen Online-Versandhändler ins Visier genommen. Der Gouverneur des Leningrader Gebiets um die Millionenmetropole St. Petersburg, Alexander Drosdenko, schrieb bei Telegram von 59 abgewehrten Drohnen. Infolge der Angriffe sei ein Brand auf dem Gelände des Online-Versandhändlers Wildberries im Dorf Nowossaratowka ausgebrochen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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