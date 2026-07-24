Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann hat die UniCredit zu direkten Gesprächen mit dem Management der Frankfurter Bank aufgefordert. "Auch wenn wir es uns anders gewünscht hätten, die Mehrheitsverhältnisse auf der nächsten Hauptversammlung sind klar", sagte Weidmann dem Handelsblatt. Nun gehe es darum, in konstruktiven Gesprächen wichtige Eckpunkte für Mitarbeiter, Aktionäre und Kunden festzulegen.Kurz und knapp• Weidmann fordert direkte Gespräche zwischen UniCredit und Commerzbank.• Die Mehrheitsverhältnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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