Die Firmen Wi Solar, ein Entwickler gewerblicher Photovoltaik-Anlagen, und die auf Naturstein-, Wasser- und Gabionenbau spezialisierte Karl Ditandy GmbH haben in Kooperation mit dem Montagesystemhersteller Diconal eine Lösung für die Befestigung von Solarmodulen an Gabionen entwickelt. Potenzial für die Anwendung sieht Diconal, das die Neuentwicklung bereits auf der diesjährigen Intersolar Europe in München vorstellte, zum Beispiel bei Lärmschutzwänden. Die jetzt durchgeführte Erprobung in der Praxis erfolgte allerdings in kleinerem Maßstab mit einer Anlage aus neun Modulen auf dem Gelände der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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