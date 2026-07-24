Brüssel - Die Europäische Kommission hat vorläufig festgestellt, dass Tiktok die Sicherheitsstandards für Konten von Minderjährigen nicht erfüllt. Die Brüsseler Behörde teilte am Freitag mit, dass die Plattform gegen das Gesetz über digitale Dienste verstoße, da sie keine sicheren Kontoeinstellungen für Minderjährige gewährleiste. Insbesondere wird kritisiert, dass Fremde die öffentlichen Benutzerkonten von Minderjährigen einsehen und diese mit missbräuchlichen Absichten kontaktieren könnten.



Die Kommission bemängelte, dass die Standardeinstellungen von Tiktok-Konten Minderjährige Risiken wie unerwünschtem Kontakt, Cybermobbing oder räuberischem Verhalten aussetzten. Selbst bei privaten Kontoeinstellungen könnten die Profile von Minderjährigen über die "Following"- und "Followers"-Listen anderer Benutzer gefunden werden. Die Kommission fordert, dass Tiktok die Standardeinstellungen der "öffentlichen" Konten von Minderjährigen so anpasst, dass deren Inhalte nur für akzeptierte Tiktok-Nutzer sichtbar sind.



Tiktok hat nun die Möglichkeit, auf die vorläufigen Feststellungen der Kommission zu antworten. Sollte die Kommission ihren Standpunkt bestätigen, könnte sie eine Nichteinhaltungsentscheidung erlassen, die eine Geldbuße von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des Anbieters nach sich ziehen könnte. Die Untersuchung ist Teil eines förmlichen Verfahrens zur Einhaltung des Gesetzes über digitale Dienste durch Tiktok.





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