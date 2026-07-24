Die kommende Handelswoche dürfte es in sich haben. Mit ChangXin Memory Technologies (CXMT) findet am Montag aller Voraussicht nach das bis dato größte IPO Hongkongs in diesem Jahr statt - und es könnte sowohl an den chinesischen als auch den US-amerikanischen Märkten für viel Bewegung sorgen.Wie DER AKTIONÄR berichtete, wird es sich beim Börsengang von CXMT zwar um ein Mega-IPO handeln. Der Ausgabepreis wird bei 8,66 Yuan (umgerechnet 1,28 US-Dollar) festgelegt. CXMT wird knapp 6,7 Milliarden Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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