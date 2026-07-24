Das französische e-SAF-Projekt H4 Marseille Fos hat sich langfristig die Hälfte seines Bedarfs an biogenem CO2 gesichert. Die Vereinbarung mit dem Projekt Rhône Décarbonation soll eine zentrale Voraussetzung für die geplante Produktionsaufnahme im Jahr 2032 und die Investitionsentscheidung im Jahr 2028 schaffen. H4 Marseille Fos sichert Hälfte des CO2-BedarfsDas Projekt H4 Marseille Fos von Hy2gen France hat eine strategische Partnerschaft mit dem Projekt Rhône Décarbonation geschlossen. Nach Angaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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