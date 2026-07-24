Revolta bringt einen Hochvolt-Batteriespeicher für Privathaushalte auf Basis der Natrium-Ionen-Technologie auf den Markt. Ein Batteriemodul verfügt über eine Kapazität von 2,0 Kilowattstunden. Bis zu zehn Batteriemodule lassen sich verbinden, wodurch der Speicher bis auf eine Kapazität von 20 Kilowattstunden skaliert werden kann. Der Natrium-Ionen-Speicher ist kompakt. Die Abmessungen betragen 284 mal 186 mal 260 Millimeter bei einem Gewicht von 19 Kilogramm. Die Anordnung der Batteriemodule kann für die Skalierung dabei frei gewählt werden. Eine Steuereinheit dient dabei als Schnittstelle zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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