Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Im Sog steigender US-Futures stabilisierten sich die Kurse. Rückenwind kam auch von den Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum. «Die Eurozone hält in Anbetracht der widrigen Umstände Kurs», stellte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank fest. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 gewann am Mittag 0,88 Prozent auf 6.264,54 Punkte. Ausserhalb des Euroraums zog der Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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