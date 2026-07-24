Netflix-Aktie: Nach dem Kursrutsch wieder interessant? Die Netflix-Aktie (NFLX) hat in den vergangenen Monaten kräftig Federn gelassen. Der Kurs notiert derzeit bei rund 68-69 US-Dollar und liegt damit etwa 40-45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von gut 126 Dollar. Auslöser des jüngsten Rückgangs waren die Quartalszahlen Mitte Juli: Der Umsatz stieg zwar um 13,4 Prozent auf 12,56 Milliarden Dollar, der Ausblick für das dritte Quartal und das Gesamtjahr enttäuschte jedoch die Erwartungen. Zudem kündigte Netflix an, künftig weniger detaillierte Zuschauerdaten zu veröffentlichen - was bei Anlegern für zusätzliche Unsicherheit sorgte. Trotz der Enttäuschung bleiben die fundamentalen Zahlen solide: zweistelliges Umsatzwachstum, hohe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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