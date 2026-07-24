Die K+S-Aktie kennt seit gut zwei Wochen nahezu nur eine Richtung: nach oben. Anleger setzen auf steigende Düngemittelpreise, weil der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus fast zum Erliegen gekommen ist. Für zusätzlichen Rückenwind sorgt die Charttechnik. Aus dem jüngsten Ausbruch lässt sich ein überraschend hohes Kursziel ableiten.Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarde passierte zuletzt nur ein Schiff die Straße von Hormus. Eine Sperrung wäre ein Preisschock. Die Golfregion steht für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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