Das EU-Forschungsprojekt UPLIFT will bestehende Geothermiebohrungen durch neue Seitenbohrungen leistungsfähiger machen und die wirtschaftlichen Risiken neuer Projekte senken. Das Fraunhofer IEG erprobt dafür seine Micro-Turbine-Drilling-Technologie (MTD) in einer drei Kilometer tiefen Forschungsbohrung in Tschechien. Mehr Leistung aus bestehenden GeothermiebohrungenDas von Mai 2026 bis April 2030 laufende Projekt wird von der Europäischen Union im Forschungsprogramm Horizon Europe mit rund 10,9 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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