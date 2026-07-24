American Express hebt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an und schlägt die Gewinnerwartungen deutlich. Ein minimal verfehlter Quartalsumsatz und höhere Kosten belasten jedoch die Stimmung. Die Aktie gibt vorbörslich rund drei Prozent nach und dürfte den Freitagshandel als schwächster Wert im Dow Jones aufnehmen.American Express trotzt der volatilen Konjunktur und liefert ein starkes Jahresviertel ab. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 19,64 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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