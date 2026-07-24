Die Kursentwicklung der Oracle-Aktie nimmt immer dramatischere Züge an. Gestern sackte der Kurs des Technologieriesen auf den tiefsten Stand seit Mai 2025 ab. Kann diese Nachricht Oracle neuen Schwung geben oder werden sich Anleger mit einem Investment auch weiterhin die Finger verbrennen? Eine gute Nachricht Das Kursplus der Oracle-Aktie von über +3% am Freitagmorgen zeigt, dass die gestern Abend veröffentlichte Nachricht durchaus einen nennenswerten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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