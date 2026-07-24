Bis Ende dieses Jahres will die Kampagne Solar für die Ukraine mindestens einem Dutzend Krankenhäusern in der Ukraine zu notstromfähigen Photovoltaik-Systemen verhelfen. "Wenn das Spendenaufkommen es ermöglicht, auch mehr", heißt es bei der Biohaus-Stiftung, die seit Mitte 2024 gemeinsam mit Greenpeace Deutschland und Greenpeace Ukraine die Kampagne organisiert. Wer sich kurz vorstellt, welche Folgen Stromausfälle in einem Krankenhaus haben, wenn sie nicht für Minuten, sondern für etliche Stunden auftreten und nicht alle paar Jahre einmal, sondern nahezu täglich, der erkennt schnell, worum es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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