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iFunded AG: iFunded AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um bis zu EUR 4.366.146,00 zu einem Bezugspreis von EUR 1,00 je neuer Aktie



24.07.2026 / 14:50 CET/CEST

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Michael Kindl

iFunded AG

Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin

T +49 (0) 30 555 728 550

info@ifunded.de Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der iFunded AG dar. Das Bezugsangebot und das anschließende öffentliche Angebot nicht bezogener Neuer Aktien werden nachfolgend gemeinsam als die "Angebote" bezeichnet. Die Angebote erfolgen ausschließlich auf Grundlage des veröffentlichten Wertpapier-Informationsblattes. Eine Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf Grundlage des Wertpapier-Informationsblattes einschließlich etwaiger Aktualisierungen getroffen werden. Die Gestattung der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als Befürwortung oder Empfehlung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Es findet kein öffentliches Angebot außerhalb von Deutschland statt. Diese Veröffentlichung ist nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia ("Vereinigte Staaten") oder in Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer sonstigen Jurisdiktion bestimmt, in der eine solche Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre. Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, sind verpflichtet, sich über etwaige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Jurisdiktion darstellen. Weder die Bezugsrechte noch die Neuen Aktien sind oder werden nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Bundesstaaten oder sonstigen Hoheitsgebieten der Vereinigten Staaten registriert. Die Bezugsrechte und die Neuen Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, sie sind nach dem Securities Act registriert oder es besteht eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungspflichten des Securities Act oder die betreffende Transaktion unterliegt nicht diesen Registrierungspflichten; in jedem Fall müssen die anwendbaren Wertpapiergesetze der Bundesstaaten und sonstigen Hoheitsgebiete der Vereinigten Staaten eingehalten werden. Ein öffentliches Angebot der Bezugsrechte oder der Neuen Aktien in den Vereinigten Staaten findet nicht statt und ist nicht vorgesehen. Die Angebote finden in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika nicht statt.







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