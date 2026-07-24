EQS-News: Gerresheimer AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
24.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Klaus-Bungert-Straße 4
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|E-Mail:
|gerresheimer.ir@gerresheimer.com
|Internet:
|https://www.gerresheimer.com
|ISIN:
|DE000A0LD6E6
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2371452 24.07.2026 CET/CEST