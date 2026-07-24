In Österreich sind rund 360. 000 Menschen von Energiearmut betroffen. Nach einer EU-Gemeinschaftsstatistik sind das etwa vier Prozent der österreichischen Haushalte, die es sich finanziell nicht leisten können, ihre Wohnung angemessen warm zu halten. Das Projekt "Energiespenden 2. 0" soll Abhilfe schaffen, in dem es technische Entwicklungen mit sozialen und wirtschaftlichen Maßnahmen verbindet. Aufgesetzt haben es Salzburg Research gemeinsam mit Our Power, Enixi und Robin Powerwood, wobei letztere schon zuvor als Pioniere im Bereich Energiespenden unterwegs waren. Sie haben bereits 2023 eine österreichweite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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