Ellwangen - Es hätte eine deutsche Industrie-Erfolgsgeschichte werden können. Varta wollte vom Boom der Batterien profitieren, in Zukunftstechnologien investieren und mit den ganz Grossen der Branche mithalten. Stattdessen meldete die Montana-Tech-Tochter nun beim Amtsgericht Stuttgart ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung an. Ziel dieses Schrittes ist es laut dem Unternehmen, die wirtschaftliche Zukunft zu sichern und eine nachhaltige Fortführung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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