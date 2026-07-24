Die Aktie von Mensch und Maschine hat ihren langfristigen Abwärtstrend beendet und befindet sich seit März in einer stabilen Bodenbildungsphase. Am Freitag notiert sie bei 35,30 €. Angesichts der starken operativen Entwicklung stellt sich die Frage: Wann startet die nächste nachhaltige Aufwärtsbewegung? Rekord-EBIT im ersten Halbjahr Die Halbjahreszahlen vom 21. Juli unterstreichen die operative Stärke des Unternehmens. Das operative EBIT stieg von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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