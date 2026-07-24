Baden-Baden - Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Gracie Abrams steht mit "Daughter from hell" neu auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Nachdem der Vorgänger "The secret of us" 2024 auf Position vier startete und inzwischen seit mehr als 100 Wochen vertreten ist, gelingt der US-Sängerin erstmals der Sprung auf Platz eins.



Dardan & Azet präsentieren mit "Eurosport 2" den Nachfolger ihres Nummer-1-Album "Eurosport". Auf Rang zwei bleiben sie vor Vorwochensieger The Rolling Stones ("Foreign tongues"), die an die dritte Stelle rutschen. Für zusätzliche Impulse in der Top 20 sorgen außerdem Motionless In White ("Decades", sieben), Blank & Jones ("Relax Edition 16", zwölf), New Order ("(The Best Of & The Rest Of) New Order", 14) und Drunken Masters & Ikkimel ("Ikkimel die Geile EP", 18).



In den Single-Charts bleibt das Spitzentrio wie in der Vorwoche: WM-Hit "Dai Dai" (Shakira & Burna Boy) gibt den Ton an vor "Killy Manjaro" (Summer Cem & Billa Joe) und "Gut Genug" (Kitschkrieg, Blumengarten & Shirin David). Danger Dan ist nach der Debatte der letzten Tage um einen abgesagten ZDF-Auftritt mit "Keine Angst" einer der Top-Neueinsteiger. Auf Platz sieben muss er sich knapp Pashanim geschlagen geben, der mit "Augenblick" (sechs) den höchsten New Entry stellt. Capital Bra & Samra sowie Eddin bringen ebenfalls frischen Wind in die Top 100: Während die "Sonne über Berlin" von der 14 scheint, öffnet "Meine Welt" auf der 21.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





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