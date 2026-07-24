Bordeaux/Madrid - Schwere Waldbrände halten Frankreich und Spanien weiter in Atem. Während bei Madrid und in einer anderen spanischen Region der Notstand ausgerufen wurde, mussten an der französischen Atlantikküste Zehntausende weitere Touristen vorsorglich ihre Urlaubsquartiere räumen. In beiden Ländern sprechen die Behörden von ungünstigen Wetterbedingungen, die die Löscharbeiten erschweren. Wegen der sich weiter unkontrolliert ausdehnenden Waldbrände ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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