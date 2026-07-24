SpaceX will seine Rechenkapazitäten offenbar massiv ausbauen. Medienberichten zufolge plant der Weltraum- und KI-Konzern ein neues Großrechenzentrum in Texas. Für Nvidia und andere Infrastrukturzulieferer wäre das ein weiteres starkes Nachfragesignal. Für SpaceX überwiegt hingegen zunächst die Kostenseite - die milliardenschweren Investitionen müssen sich rechnen.Nach einem Bericht, den The Information am Mittwoch veröffentlichte, bereitet SpaceX mindestens ein neues Großrechenzentrum in Texas vor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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