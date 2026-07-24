Berlin - Die SPD-Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil werden sich in den anstehenden Landtagswahlkämpfen kaum engagieren. Das berichtet die "Welt". In Berlin sind nach Angaben eines Sprechers von SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach derzeit keine Auftritte der beiden Bundespolitiker geplant.



In Sachsen-Anhalt absolvierte Bas bereits einen Wahlkampftermin. Klingbeil soll dort nach Angaben aus Parteikreisen ebenfalls einmal auftreten.



Aus dem Büro von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig heißt es, für die kommende heiße Wahlkampfphase konzentriere man sich auf Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb seien grundsätzlich keine Auftritte von Bundespolitikern geplant. "Außerdem unterstützt Manuela Schwesig, dass der Fokus der Bundespartei jetzt auf Sachsen-Anhalt liegen sollte, weil die Lage dort sehr kritisch ist", so das Büro der Ministerpräsidentin weiter.



Die zurückhaltende Präsenz der Parteivorsitzenden fällt in eine Phase wachsender parteiinterner Debatten über die SPD-Führung. Vor den Landtagswahlen im September steht die Partei insbesondere in Sachsen-Anhalt unter Druck, wo sie laut Umfragen um den Wiedereinzug in den Landtag kämpft.





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